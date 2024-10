Nitto ATP Finals, Torino Outlet Village ospita il trofeo

Per il quarto anno consecutivo Torino Outlet Village si conferma sponsor delle Nitto ATP Finals, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre. I festeggiamenti per le Nitto ATP Finals prendono ufficialmente il via in questi giorni con la partenza del concorso a premi “VINCI LE NITTO ATP FINALS” valido fino al 06/11/2024. Partecipare è semplice: gli utenti, iscritti ad un profilo Instagram pubblico, dovranno seguire la pagina Instagram di Torino Outlet Village (@torinooutletvillage), mettere like al post dedicato al concorso e commentarlo taggando due amici. Tra tutti coloro che avranno partecipato correttamente verrà estratto un vincitore che riceverà due biglietti per una delle attesissime partite del torneo. In qualità di partner delle Nitto ATP Finals, Torino Outlet Village avrà l’occasione di ospitare il trofeo, simbolo del più prestigioso torneo indoor del mondo e che ha toccato le più importanti città d’Italia, varcando anche i confini nazionali, come il Belgio con Bruxelles. Dal 27 al 29 ottobre il trofeo sarà in esposizione a Torino Outlet Village, dove tifosi e appassionati potranno ammirarlo e, naturalmente, fotografarlo. “È per noi un onore – dichiara Luca Frigeri, direttore di Torino Outlet Village – ospitare per la seconda volta il Trofeo delle Nitto ATP Finals, che abbiamo già avuto al Village ad agosto. È una bella sorpresa per tutti coloro che vorranno venire qui per trascorrere qualche ora di svago, all’insegna dello shopping e del grande tennis. E per permettere a tutti, torinesi e turisti, di vivere i giorni della festa delle Nitto ATP Finals con noi, abbiamo deciso di rendere gratuita per tutti la navetta che ci collega al centro”. Attivo tutti i venerdì, sabato, domenica e festivi, il servizio navetta di Torino Outlet Village offre quattro corse giornaliere (due al mattino e due nel pomeriggio), collegando con 10 fermate le principali zone della città al Village. Maggiori dettagli: https://www.torinooutletvillage.com/it/servizio-navetta/