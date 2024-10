La malasosta senza riguardo

“Via Spano, marciapiede intorno al Filadelfia. Che dire? Non solo divieto di sosta ma anche sul marciapiede ed in corrispondenza di uno scivolo per consentire il passaggio dei disabili in carrozzina. Tre infrazioni in un sol colpo. Peccato che quando i vigili servirebbero non ci sono mai. Girando per la cittá si trovano situazione analoghe: autovetture parcheggiate metà sul marciapiede e metá sulla carreggiata. Sulle strisce pedonali occludendo il passaggio per gli invalidi. Se ciò succede è evidente il motivo: non sono mai stati multati. Forse chi é preposto a far rispettare il CdS e sanzionare chi viola dovrebbe essere più presente, perché presa la multa una volta difficilmente si ripeterà la violazione”.

Così ci scrive il lettor Luigi Gagliano in questa sua segnalazione corredata da immagini.

IL TORINESE