A Torino il Tour della “Carovana della Prevenzione”

Arriva a Torino, lunedì 21 e martedì 22 ottobre, il Tour della “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, sostenuto da Procter & Gamble, per assicurare l’accesso ad opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute. La tappa piemontese è sostenuta da “Insieme siamo più forti”. Dalle 9 alle 15, presso la Parrocchia di San Bernardino in via San Paolo 68 a, a Torino, Komen Italia, con il supporto di Procter & Gamble, l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Oral-B e Pantene, erogherà visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno riservati a donne svantaggiate o non incluse per età nei programmi di screening della Regione Piemonte. “Insieme siamo più forti” è l’iniziativa che ad oggi ha contribuito a erogare oltre 5.200 esami diagnostici gratuiti in 31 città e 9 regioni italiane. Il programma di cittadinanza d’impresa con cui l’azienda sta organizzando progetti di responsabilità ambientale e sociale in tutto il Paese, si chiama “P&G per l’Italia”, e ha voluto rinnovare per il quarto anno consecutivo altre 11 tappe che stanno toccando le periferie delle principali città italiane, o aree regionali con minor accesso ai servizi sanitari d’eccellenza, in particolar modo nelle regioni con maggior disparità nell’accesso nel servizio di screening mammografico.

“In questi quattro anni al fianco di Komen Italia – afferma Riccardo Calvi, direttore comunicazione di P&G Italia – abbiamo contribuito ad aiutare le donne svantaggiate in nove regioni italiane a prendersi cure della propria salute, donando oltre 5.200 screening gratuiti. Sono ancora troppe quelle che, per via delle disparità e motivi socioeconomici si vedono costrette a rinunciarvi. Per questo proseguiamo il nostro viaggio di ‘Insieme siamo più forti’, iniziativa pilastro del nostro programma P&G per l’Italia, sostenendo anche quest’anno la Carovana della Prevenzione, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi davvero ne ha più bisogno”.

Per informazioni e prenotazioni: Torino, parrocchia di San Bernardino, via San Paolo 68 a, lunedì 21 e martedì 22 ott9bre 2024, dalle 9 alle 15.

https://komen.it/evento/torino-21-22ottobre/

Mara Martellotta

IL TORINESE