Vicino a Porta Nuova rapina passante minacciandolo con un machete

Torino – “Quartiere San Salvario”. Cercava del denaro il 32 enne che martedì sera, appena dopo l’orario di cena, in Via Nizza, a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria di Porta Nuova, ha minacciato un uomo di 37 anni nel tentativo di estorcergli del denaro.

Probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giovane, di origini nordafricane, senza fissa dimora e noto alle Forze dell’Ordine, impugnava un machete con una lama di 25cm quando ha fermato l’ignaro passante che terrorizzato da quello che gli stava accadendo ha assecondato la richiesta del 32enne, per poi scappare e rifugiarsi dentro l’auto di un taxi in sosta lì vicino.

La pattuglia della Radiomobile, giunta dopo poco, ha arrestato l’uomo in flagranza. E’ gravemente indiziato di “estorsione” e “rapina”, con l’aggravante di aver utilizzato l’arma, in questo caso un machete.

IL TORINESE