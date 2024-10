Nizza è: terroir, cultura e sapori autentici

Dal 5 al 7 ottobre 2024, a Palazzo Crova di Nizza Monferrato, si è svolta la V edizione che celebra l’eccellenza del Nizza DOCG in un incontro unico tra terroir, cultura e sapori autentici

Per tre giorni i banchi di degustazione sono diventati il punto d’incontro tra il pubblico con 115 etichette di Nizza DOCG, provenienti da più di 70 cantine. Accompagnati dai sommelier dell’AIS ( tutti d’eccellente preparazione, disponibilità e pazienza) i visitatori hanno potuto esplorare le diversità di un territorio che si è raccontata attraverso sei postazioni di assaggio, ognuna con le proprie peculiarità.

La novità di quest’anno:

VINO OSPITE – ETNA DOC: un banco d’assaggio interamente dedicato all’Etna DOC, grazie alla preziosa collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Etna DOC.

Gli ospiti hanno degustato i pregiati vini dell’Etna, apprezzando le caratteristiche uniche che nascono dal territorio vulcanico siciliano e

mettendo a confronto la forza vulcanica della Sicilia con la raffinata eleganza piemontese.

Non meno importante è stato l’omaggio alla Roccaverano DOP, proposta in collaborazione con il Consorzio dei Produttori del Roccaverano DOP, per un connubio perfetto tra vino e formaggio che saprà raccontare storie di tradizione e maestria artigiana.

Nizza DOCG

Prodotto con il 100% di uve Barbera, il Nizza DOCG è un vino che nasce nel cuore del Monferrato, tra il torrente Belbo e il Rio Nizza, in un’area che racchiude ben 18 comuni che rappresentano l’eccellenza nell’ambito della vasta area di produzione della Barbera d’Asti. Dal 2002, l’Associazione Produttori del NIZZA si impegna per tutelare e promuovere questa ricchezza enogastronomica.

Ecco i vini che mi hanno particolarmente colpito

Negli assaggi della tre giorni a Nizza Monferrato:

ETNA ( Vino Ospite )

Etna doc è presente in 20 comuni, diviso in 142 Contrade ed occupa principalmente i versanti est e nord intorno al vulcano dell’Etna .

Terreno di matrice vulcanica, con diversi strati di materiale eruttivo . Quindi suoli sciolti, ricchi di scheletro molto permeabili, ricchi di potassio

e di azoto e fosforo . Clima Mediterraneo con giugno e luglio asciutti e agosto piovoso ,il mese di dicembre spesso caratterizzato da neve nella parte alta.

Tutto questo fa sì che i vini diventino particolarmente eleganti e persistenti in bocca con lunga longevità.

ETNA BIANCO

CANTINE DI NESSUNO

MILICE 2019

CONTRADA MONTE ILICE

vigneto di 100 anni , Carricante 100%, versante s/e mt 700-900 , terreno sabbia vulcanica,

Vinificato in acciaio e poi 12 mesi di Tonneaux, annata piovosa.

Al naso: complesso e sentori di terziario

In bocca : aspetto di Orange Wine ,una complessità notevole che consente un lungo invecchiamento. Finale lungo e persistente.

ETNA ROSSO

CANTINE DI NESSUNO

MILICE 2017

CONTRADA MONTE ILICE

Vigneto di 100 anni, Nerello Mascalese 100%,

versante s/e mt 700-900 , terreno sabbia vulcanica. Vinificato in acciaio e poi 24mesi di Tonneaux, annata poco piovosa.

Al naso: sentore di mentolato e vegetale e un sentori terziari

In bocca: una complessità ed un amalgama fantastico stile Old style .

ETNA ROSSO

TENUTA SAN MICHELE

MURGO 2019

Nerello Mascalese 90 %, Nerello Mantellato o Cappuccio 10 % verificato in acciaio e poi 18 mesi di Barrique

Al naso: amarena e frutti di sottobosco e Maraschino

In bocca: buona armoniosità e complessità con equilibrio ,una bella beva persistente e sempre sentori di Maraschino

BANCHI DEL NIZZA

BANCO 1 – Nizza Monferrato

LA GIRONDA

LE NICCHIE 2021

Terreno marno limoso mt 230; nella parte alta del Bricco poco terreno sciolto e dopo soli 2 mt c’è rocca quindi parte più calda dov’è si vendemmia per primi .

Vinificato in acciaio e poi circa 12mesi di legno diviso 1/3 Barrique, 1/3 tonneaux, 1/3 botti francesi 1500

Al naso: frutta armonica

In bocca: buona armonicità e sentori di frutta e buon linearità .finale perfetto

GUASTI

BARCARATO RISERVA 2020

Vigne di 40 anni mt 250, versante S/e ,terreno con sabbia ed argilla

Vinificato in acciaio e 12 mesi di Barrique

Al naso: sentori erbacei , viola e frutta scura

In bocca :buona armonicità unita ad eleganza e complessità, soprattutto nel finale .

BANCO 2 – Nizza Monferrato e Castel Boglione

CASCINA GARITINA

900

RISERVA GIANOLA 2016

È un blend di 3 vigne ( vigna Cec del 1947, vigna Veja del 1958 , vigna Margherita del 2002 ) 1/3 per parte . Terreno 70% arenareo bianco compatto e 30% marna, mt 340,

Vendemmia intorno a metà ottobre, 60 gg sulle bucce ,vinificato in acciaio, 16 mesi di tonneaux nuovi di Gamba .Tappo a vite .

Al naso: frutta matura e sentori terziari ancora in fase di amalgama .

In bocca: elegante mentolato e eccellente persistenza, un vino davvero fantastico.

EREDE DI CHIAPPONE ARMANDO

Riserva Mandola 2015

Vigna di 25 anni, mt 279 , versante est , terreno calcareo misto 10%argilla ; 15 gg sulle bucce

Vinificato in acciaio poi 36 m tonneaux misti

Al naso: mentolato equilibrato e pulito

In bocca : complesso, pieno e mantiene ancora una fantastica linearità.

BANCO 3 – Agliano Terme e Castelnuovo Calcea

SERRA DOMENICO

VIGNA VIALTA 2021

AGLIANO TERME

Vigna 1983 ,versante sud , 232 mt, sabbie astesane bianche

30 giorni sulle bucce, vinificato in acciaio, poi 6 mesi di cemento e 12 mesi di tonneaux di cui 20% nuovi

Al naso: pulito e fresco

In bocca: pulito, elegante ed armonico con una bella beva nel finale.

TENUTA BRICCO SAN GIORGIO

CARANTI 2020

CASTELNUOVO CALCEA

Vigna di circa 37 anni, mt 240, v

Versante sud con terreno misto sabbie astesane bianche e 10% argilla ; 15gg sulle bucce

Vinificato in acciaio e poi 14 mesi di tonneaux nuovi

Al naso: pulito, lineare, fantastico

In bocca: pulito ,lineare con armoniosa persistenza di lungo periodo. Bel vino.

MICHELE CHIARLO

MONTEMARETO 2021

CALAMANDRANA

Versante Nord con terreno misto sabbia e argilla

Vinificato in acciaio, poi 12 mesi di botte grande

Al naso: frutta, immediato e preciso dei descrittori

In bocca: frutta, equilibrio e buon armonia con un finale fantastico. Di pronta beva.

BANCO 4 – Calamandrana, Moasca,

Nizza Monferrato e San Marzano Oliveto

L’ARMANGIA

TITON 2021

NIZZA

Blend di vigneti del 1934 e 1994 con versanti s/e e ovest ; mt 190, terreno calcareo argilloso mix molto alcalino ( povero di sostanza organica ) e argilloso profondo. 12 gg sulle bucce

Vinificato in acciaio e poi 18 mesi 55% botti francesi da 2500 e 45% Barrique da 300

Al naso: fantasticamente armonico con sentori di Marasca e frutti maturi , mandorla, note di pietra focaia.

In bocca: equilibrio ed eleganza portano un finale davvero molto armonico. In questo caso, la persistenza in bottiglia migliorerà il Vino ulteriormente.

BOCCHINO

DUE LU’ 2021

MOASCA

Vigne 20 anni Vigna Vera mt 250 versante S/O

Terreno 60% argilloso e 40% limoso ,versante sud e sud/ovest, 30 giorni sulle bucce, vinificato in Tini di cemento poi 18 mesi di 70% botti di Rovere francese Gamba e 12 mesi 30% Barrique poi tutta la massa 15 gg in acciaio

Al naso : lineare e alcuni sentori erbacei

In bocca: pulito, armonico, con finale molto elegante e pieno.

BANCO 5 – Agliano Terme

DACASTO DUILIO

MONCUCCO 2021

Vigna Bric Moncucco 79 anni, mt 220 versante Sud ,Terreno di marna calcarea,15% argilla

7 gg di surmaturazione in cassette in locali ventilati, Vinificato in acciaio con 18 mesi di tonneaux nuovi poi 1 mesi in acciaio

Al naso: sentori di vaniglia

In bocca : complesso e pieno ,una bella armonicità nel finale,vaniglia persistente

BIANCO ANGELO

BRICCO COVA

RISERVA 2021

Vignetti nella macroarea Lovetta, mt 240 , versanti S/o ,terreno di marne sabbiose con poca argilla ; selezione di vigne vecchie;

20 gg sulle bucce ,vinificato in tini di cemento poi 37 mesi di Barrique

Al naso : sentori di vaniglia ,armonicità e stile old di frutta matura

In bocca: grande equilibrio e armonia e nel finale persistenza ancora di vaniglia. Bel vino .

BANCO 6 – Castelnuovo Belbo, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo,

Mombercelli, Nizza Monferrato,

Vaglio-Serra e Vinchio

OLIM BAUDA

RISERVA NIZZA 2020 etichetta bianca

Cru BAUDA

INCISA SCAPACCINO

Vigna del 1961 ,mt 130-150 Versanti sud e S/O

Terreni argillosi fino a 3 mt e poi sabbia , sulle buccie 12 gg ,vinificato in acciaio poi 30 mesi in botti di rovere francese da 2500 litri

Al naso: sentori di more e ciliegie

In bocca: pulito ,complesso ma sempre lineare ed elegante con finale molto persistente.

Bel vino .

OLIM BAUDA

RISERVA NIZZA 2019 etichetta nera

Cru BAUDA

INCISA SCAPACCINO

Vino fatto solo nelle annate migliori,

mt 130-150 , Versanti sud e S/O

Vigna del 1961, Terreni argillosi fino a 3 mt e poi sabbia , sulle buccie 14 gg ,vinificato in acciaio poi 36 mesi in botti di rovere francese da 2500 litri

Al naso: mentolato e vegetale,sentori di more ciliegie e chiodi garofano

In bocca: pulito ,complesso ma sempre lineare ed elegante con finale molto persistente e super equilibrato. Bel vino .

LA GIRIBALDINA

CALA DELLE MANDRIE

RISERVA 2019

CALAMANDRANA

Vigneti 1/3 monte del mare 1/3 Bric Panero 1/3 Bric Momburio , mt 150-250 ,

Versante sud; Suoli: limoso-marnosi

sabbia 40%, limo 42%, argilla 18%

15 giorni sulle bucce, vinificato in acciaio poi 24 mesi di tonneaux ( 30% nuovi) poi di nuovo acciaio da 3 a 6 mesi

Al naso: frutta prugna e mora ; armonico

In bocca :frutta armonico, pulito e preciso tutti i sentori. acidità equilibrata long time .

Un grande ringraziamento va alla professionalità , simpatia e cortesia dei sommelier presenti nella tre giorni .

Davvero fantastici.

Alla prossima

LUCA GANDIN

IL TORINESE