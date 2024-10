La Reumatologia dell’ospedale Molinette di Torino compie 75 anni

La Reumatologia dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino compie 75 anni. E’ stata la prima struttura di diagnosi e cura dedicata specificatamente a questa disciplina in Italia ed ha rappresentato un punto di riferimento per la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche.

Con l’introduzione della 𝗟𝘂𝗽𝘂𝘀 𝗖𝗹𝗶𝗻𝗶𝗰, prima in Piemonte, e della 𝗕𝗶𝗼𝗽𝘀𝗶𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗼𝘃𝗶𝗮𝗹𝗲, la Reumatologia torinese (diretta dal dottor Enrico Fusaro) continua ad evolversi. L’approccio integrato al paziente e lo sviluppo di strategie diagnostico – terapeutiche avanzate riflettono l’impegno a garantire una vita di qualità per i pazienti reumatici. L’obiettivo è fornire un’assistenza completa e innovativa, attraverso un’intensa attività ambulatoriale e di DayHospital, specializzata in terapie innovative e nella gestione delle complicanze legate alle malattie reumatiche.

In occasione di questo importante anniversario, si terrà un evento di aggiornamento “𝗔𝗽𝗽𝗿𝗼𝗰𝗰𝗶 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗿𝗶 𝗶𝗻 𝗥𝗲𝘂𝗺𝗮𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮”, che si svolgerà a Torino l’11 ed il 12 ottobre, con focus su 𝗖𝗼𝗺𝗼𝗿𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à, 𝗘𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗙𝗶𝘀𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗡𝘂𝘁𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗠𝗮𝗹𝗮𝘁𝘁𝗶𝗲 𝗥𝗲𝘂𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲.

