Campari lancia la Negroni Room Experience

Campari porta a Torino la “Negroni Room Experience” , la prima esperienza immersiva dedicata all’iconico cocktail Negroni.

Dall’11 al 25 ottobre Campari lancia a Torino la Negroni Room Experience, un’innovativa iniziativa itinerante che coinvolgerà numerose città italiane per celebrare il Negroni, l’icona dell’aperitivo italiano, attraverso un’esperienza immersiva.

Il tour, partito a settembre da Firenze, approda ora a Torino e successivamente toccherà le città di Napoli e Roma, offrendo l’opportunità di vivere e scoprire la storia e l’evoluzione del celebre cocktail, coinvolgendo arte, cultura e miscelazione contemporanea.

Un viaggio tra tradizione e innovazione che celebra l’eccellenza italiana del bere miscelato e rende omaggio a Negroni, nato a Firenze nel 1919 al caffè Casoni e divenuto icona dell’aperitivo in tutto il mondo.

Creato da Carico Milano, il format ‘Negroni Room’ ha raggiunto la sua massima espressione grazie alla collaborazione con Campari che ne ha elevato l’esperienza a un nuovo livello.

Si tratta di un vero e proprio percorso multisensoriale che unisce arte e passione, valori cardini del Brand, all’interno di una degustazione raffinata ed emozionante, non solo per il palato.

Dopo il grande successo riscosso a Milano, Campari e Carico Milano portano così “Negroni Room Experience “ in giro per l’Italia attraverso eventi temporanei, una serie di luoghi pop-up che offriranno l’atmosfera immersiva e l’eccellenza nel servizio che hanno reso la Negroni Room un punto di riferimento per gli appassionati, portando l’unicità del progetto ad un pubblico più ampio.

Con questa iniziativa Campari conferma il suo impegno nel coinvolgere i propri consumatori e ospiti in esperienze uniche e innovative, all’insegna dell’eleganza e di quel gusti raffinato che da sempre lo contraddistinguono. La Negroni Room Experience debutta a Torino. L’esperienza è arricchita dal contributo dei cocktail bar locali di Torino Bar Cavour, Puntosette, Otium, the Goodman, i cui bartender proporranno interpretazioni uniche del celebre cocktail .

L’esperienza è a pagamento e prevede l’accesso per piccoli gruppi. I biglietti sono disponibili su wwww.negroniroom.com selezionando città di interesse cocktail bar delle varie tappe.

Mara Martellotta

IL TORINESE