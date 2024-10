Chieri inaugura la passerella ciclopedonale del Bastione della Mina

Venerdì 11 ottobre, alle ore 17.30, sarà inaugurata la passerella ciclopedonale che attraversa corso Buozzi ed il percorso che collega il centro storico di Chieri con il Bastione della Mina. Lo annuncia l’assessora ai Lavori pubblici e all’Attuazione del PGTU Daniela SABENA.

«L’opera è stata realizzata nell’ambito del bando regionale “Percorsi ciclabili sicuri”, che ha finanziato interventi finalizzati a favorire la sicurezza dei ciclisti sulla rete stradale urbana ed extraurbana. Il Comune di Chieri ha partecipato al bando con il progetto “Ciclabili sicure tra Chieri e il Po”, in partnership con i Comuni di Cambiano, Moncalieri, Poirino, Santena e Trofarello, L’obiettivo è quello di completare e mettere in sicurezza ciclovie adatte all’uso quotidiano che consentano di accedere dai luoghi di residenza alle stazioni ferroviarie e ai maggiori poli attrattori, mettendo così in rete i tratti di pista ciclabile già realizzati ma privi di continuità.

Nell’ambito di questo progetto abbiamo realizzato la passerella ciclopedonale che attraversa corso Buozzi e collega piazza Cavour con l’area del Bastione della Mina, di strada Turriglie e del giardino di Porta Garibaldi. Inaugureremo la passerella e il percorso venerdì 11 ottobre, in concomitanza con l’evento organizzato dall’associazione “A piccoli passi”, in collaborazione con APS Asset e Fiab Muovitichieri, che proporrà una passeggiata con partenza alle 17 dal parco Robinson, quindi verso le 17.30 taglio del nastro al Bastione della Mina, a seguire attività per famiglie e uno spettacolo per i più piccoli, che sono i veri destinatari degli interventi tramite i quali stiamo ridisegnando la Chieri del futuro».

