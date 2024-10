Malasosta continua

“La guerra tra automobilisti indisciplinati che occupano le aree destinate al posizionamento dei bidoni dei rifiuti e i condomini del palazzo non si arrestano , oggi sabato 5 ottobre , in via Erasmo da Rotterdam , in borgo Filadelfia, una Dacia Duster, è stata circondata letteralmente accerchiata dai bidoni dei rifiuti. Per la veritá era successo altre volte allo stesso posto qualche auto avesse subito, quasi, lo stesso trattamento. Oggi con la ciliegina sul cofano ovvero la cacca di un cane ovviamente per rafforzarne il dissenso”. Così ci scrive il lettore Luigi Gagliano che ci ha inviato le foto pubblicate.

IL TORINESE