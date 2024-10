Monopattinista educato

Caro direttore,

tutti i momenti il monopattino è oggetto di malumore per automobilisti e pedoni, ovvero il comportamento irriverente dei loro possessori. Procedono contro mano, attraversano col semaforo ròsso, sfrecciano da tutte le parti e via discorrendo. Par condicio vorrebbe si parlasse dell’unico possessore di monopattino che mi è capitato di incontrare. Che è successo? Procedavamo su corso Principe Oddone verso piazza Baldissera , è scattato il semaforo rosso e tutti ci siamo fermati in colonna , così ha fatto anche il monopattinista : si è fermato senza tentare di sgattaiolare in prima fìla, ha appoggiato un piede sul bordo del marciapiede ed educatamente ha atteso che il semaforo diventasse verde per riprendere la marcia mantenendo il margine destro della carreggiata. Un plauso se lo merita.

Luigi Gagliano

IL TORINESE