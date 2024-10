Ruba profumi e aggredisce il direttore del supermercato

Il 30 settembre mattina, a Collegno (TO), i Carabinieri del locale Comando Stazione, su

richiesta del n.u.e. 112, sono intervenuti presso un supermercato di Viale Piemonte

bloccando un quarantaquattrenne senza fissa dimora, già destinatario della misura della

Sorveglianza Speciale di P.S. che, dopo aver rubato materiale di profumeria, aveva

aggredito il direttore dell’esercizio commerciale, tentando la fuga. I militari dell’Arma

hanno accompagnato il presunto malvivente in caserma, appurando poco dopo che lo

stesso era stato protagonista poco prima anche di un altro furto, questa volta di generi

alimentari, presso un supermercato di Via Fratelli Cervi. L’uomo è stato arrestato in

quanto gravemente indiziato dei reati di “rapina impropria”, “furto” e “inosservanza delle

disposizioni della sorveglianza speciale” e accompagnato in carcere in attesa del rito

direttissimo.

