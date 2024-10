Questa notte, alle 02.30 circa, a Favria (TO) via servais 1, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di una deflagrazione presso la filiale UniCredit; il bancomat è stato fatto esplodere con il metodo cd della “marmotta” ed ha causato danni strutturali all’edificio al momento inagibile.

Il danno non è stato ancora quantificato; nessun ferito.

Procedono i carabinieri della sezione operativa di Ivrea e Rivarolo

IL TORINESE