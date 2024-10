I resti di un ciclomotore da diversi mesi in attesa che vengano rimossi

“Borgo San Paolo, corso Racconigi altezza del civico 135. Mesi fa qualcuno ha parcheggiato nell’area centrale del corso, un ciclomotore. Col passare delle settimane è stato cannibalizzato di tutto ad eccezione delle ruote fino a diventare il rottame che si vede in foto. I cittadini infastiditi di quella presenza , reiterate volte hanno inviato segnalazioni formali alla polizia locale che ha fatto anche più sopralluoghi. Segnalazioni anche alla locale circoscrizione, ma alla dara odierna non è cambiato nulla. Salvo che via via il rottame sta scivolando sulla carreggiata creando un potenziale pericolo per i veicoli in transito. La competenza della rimozione sembra sia del Dipartimento A.R.V.U. Forse ci sarà un iter, ma sono ormai diversi mesi e ancora il rottame fa bella mostra di sè”. Ce lo segnala il lettore Luigi Gagliano che ci invia la foto pubblicata.

