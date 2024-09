Il Trail delle Colline ricorda Fabio Santa con una borsa di studio

L’eco-camminata solidale “Un passo verso l’inclusione” sosterrà il progetto in ricordo dell’ingegnere chivassese tragicamente scomparso l’anno scorso

Si avvicina sempre più la sesta edizione del Trail delle Colline, una delle manifestazioni sportive più partecipate di tutto il Chivassese. Domenica 6 ottobre l’evento di trail running con partenza da Chivasso e arrivo in frazione San Genesio a Castagneto Po presenterà diverse novità di rilievo, tra cui la partnership con Red Bull Italia, ma i punti di forza resteranno i medesimi di sempre.

Sin dalla prima edizione il segreto del TdC, valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti, è insito nella formula dell’evento, adatta sia agli agonisti che competono per un posto sul podio sia agli amanti della natura che intendono vivere una giornata immersi nel verde. Ogni anno il divertimento è assicurato grazie alle 3 gare competitive in programma, a cui si affianca la tradizionale eco-camminata solidale.

La sfida più dura e adrenalinica è senza alcun dubbioil trail competitivo da 28 chilometri, il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri. Emozioni a non finire per il doppio appuntamento competitivo sulla distanza dei 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri: stiamo parlando del TdC Corto e del TdC Dog, l’entusiasmante corsa con il proprio miglior amico a quattro zampe che di anno in anno sta crescendo di interesse.

L’appuntamento che richiama in ogni edizione il maggior numero di partecipanti è però l’eco-camminata solidale di 7 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri. ASD Hope Running APS e Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, le due realtà che organizzano congiuntamente il Trail delle Colline, da sempre puntano con forza sull’aspetto sociale di questa manifestazione che coniuga sport, amore per la natura, divertimento, salute e solidarietà.

Ogni anno sono diverse le nobili cause sposate dal Comitato Organizzatore, che stavolta ha fatto ancora di più. Nel maggio 2023 la scomparsa di Fabio Santa non ha lasciato indifferente la comunità chivassese e gli stessi organizzatori del Trail delle Colline, visto che l’ingegnere originario di Castelrosso in più occasioni aveva preso parte alla manifestazione. Da qui, di comune accordo con la famiglia e gli amici di Fabio, l’idea di dare vita al 1° Memorial Fabio Santa – “Un passo verso l’inclusione”, che da un lato ha come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza su tematiche importanti quali il sostegno reciproco, la fratellanza, la solidarietà e l’inclusione, appunto, e dall’altro sostenere il progetto di istituire una borsa di studio in ricordo dello stesso Fabio. Il ricavato dell’eco-camminata andrà a sostenere quest’importante causa, contribuendo così a onorare il ricordo di un amico della Hope Running e del Trail delle Colline.

Giovanni Mirabella, presidente del Comitato Organizzatore del TdC è orgoglioso di tenere in vita il ricordo di Fabio Santa e ha come obiettivo quello di portare avanti questo progetto nel corso degli anni: “Siamo felici e onorati di aver istituito il 1° Memorial Fabio Santa e ringraziamo la moglie Paola e il figlio Matteo, oltre agli amici più cari, per il supporto dato. Ci hanno assicurato la loro presenza domenica 6 ottobre e invitiamo tutti i chivassesi e non solo ad iscriversi all’edizione 2024 del Trail delle Colline sia per vivere una giornata di sport e divertimento sia per contribuire alla realizzazione di questo progetto a cui teniamo davvero tanto. Da sempre mettiamo il cuore nell’organizzazione

di questa manifestazione sportiva che è il nostro fiore all’occhiello, ma quest’anno abbiamo una motivazione ulteriore che ci spinge ed è il voler ricordare Fabio nel migliore dei modi, con il sorriso che ci avrebbe regalato lui alla partenza”.

Ecco tutte le quote di iscrizione per l’edizione 2024 e le rispettive scadenze:

– Dal 2 settembre al 29 settembre

TdC Lungo: 35,00 euro

TdC Corto/TdC Dog: 25,00 euro

Eco Camminata: 15,00 euro

– Dal 30 settembre al 5 ottobre

TdC Lungo: 38,00 euro

TdC Corto/TdC Dog: 28,00 euro

Eco Camminata: 18,00 euro

C’è anche la possibilità di acquistare a 8,00 euro un voucher (pasta + bibita + dolce al cucchiaio) per prendere parte al party finale.

Tutte le info relative al 6° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale www.traildellecolline.it

• Iscrizioni https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=56494

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Instagram: www.instagram.com/tdc_trail_delle_colline

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5×1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019

