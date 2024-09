I vincitori del Giro d’Italia Amatori 2024

Mattia Gaffuri, Antonio Giannetti e Giorgia Bandini: sono loro i vincitori delle maglie rosa messe in palio nella dodicesima edizione del Giro d’Italia Amatori ACSI che si è svolto sulla costa romagnola, precisamente a Misano Adriatico nell’ambito dell’Italian Bike Festival, la più importante fiera italiana dedicata al mondo del ciclismo. Aperto a tutti gli Enti della Consulta, la rassegna organizzata da Fabio Zappacenere e Marina Campi si è svolta – per espresso volere del presidente Emiliano Borgna – sotto l’egida dell’ACSI Ciclismo. L’evento, come noto, era inserito nel programma ufficiale della “Gialla Cycling” e, in particolare, la rassegna rosa si snodava lungo il percorso di 102 chilometri (1600 metri di dislivello) che comprendeva anche la cronoscalata della salita che conduce a Montefiore Conca sul versante La Pedrosa. Una salita di due chilometri piuttosto impegnativa con 240 metri di dislivello ed una pendenza media del 12% con tratti che raggiungevano il 17% e che determinava le classifiche individuali.