Da’ sonnifero a un gatto per salvarlo ma finisce in tribunale

Per salvare un gatto randagio ha violato le leggi a tutela degli animali ed è finita sotto processo per maltrattamenti. I fatti sono avvenuti a San Michele Mondovì nel Cuneese. Qui una donna che gestisce una pensione per cani ha visto un gattino abbandonato per strada. Per riuscire a catturarlo e curarlo ha versato nel cibo alcune gocce di sonnifero per esseri umani, pratica vietata. Una vicina, padrona di un cane, temendo danni al suo o ad altri animali ha avvertito i Carabinieri. La donna che ha somministrato il sonnifero, anche se ha curato il gatto facendolo sterminare e sterilizzare è stata denunciata.

