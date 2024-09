GPADEL a Fossano con un nuovo impianto all’avanguardia

GPADEL approda a Fossano, in provincia di Cuneo, con un nuovo impianto all’avanguardia. Il primo network di centri padel in Italia inaugura la sua nuova struttura in via Torino 138, presso l’ex Capannone SEI, con cinque campi di nuova generazione. Questa struttura promette di diventare un importante punto di riferimento per gli appassionati di padel della zona. La struttura presenta un progetto di riqualificazione urbana e innovazione tecnologica, con cinque campi da padel di ultima generazione dotati di manto Premier Padel, climatizzazione e riscaldamento per garantire il massimo confort durante tutto l’anno.

“L’obiettivo della nuova sede – spiegano Lorenzo Veglia, founder e Ceo di GPadel, e Armando Calvetti, founder – è offrire ai padelisti di Fossano e di tutto il territorio una struttura all’avanguardia per la pratica del padel sia a livello amatoriale sia professionale. Oltre ai campi, la struttura dispone di reception, bar e spogliatoi moderni. Il soffitto di nove metri garantisce spazio aperto e arioso, ideale per competizioni di livello e eventi sportivi”.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Lorenzo Veglia, founder e CEO di GPADEL – di poter inaugurare a Fossano una struttura che sia molto più di un centro sportivo. Vogliamo creare un centro di aggregazione per la comunità locale affinché chiunque possa avvicinarsi al padel e godere dell’esperienza di un gioco di qualità”.

Ha aggiunto Armando Calvetti ( founder) “ Il nostro obiettivo è portare lo sport verso tutti, grazie a centri come questo, pensati per offrire servizi di alto livello in ambienti moderni e funzionali”.

Dario Tallone, sindaco di Fossano, ha dichiarato, al momento del taglio del nastro: “Finalmente vedremo viva e vissuta un’area ben attrezzata. Il fatto che questo nuovo centro sia accessibile da tutta la Granda rappresenta un valore aggiunto . La nostra città sta crescendo molto dal punto di vista sportivo. Il mio grazie sincero a GPADEL”.

L’inaugurazione ha confermato l’interesse crescente per il padel e testimoniato il potenziale di una struttura che dà nuova vita ad un’area da tempo sotto utilizzata, come centro nevralgico per l’attività sportiva locale. GPADEL è il primo network di centri padel in Italia, specializzato nell’offrire un’esperienza di gioco di alta qualità grazie a strutture all’avanguardia. Attualmente gestisce strutture a Borgaro, Leinì, Bruino, Torino, Vinovo, Rivalta e Torrazza, con Fossano che si aggiunge ad un network sempre più apprezzato dalla community degli appassionati di padel in Piemonte. GPADEL offre una serie di servizi complementari come il Gshop e il Gbar, pensati per arricchire l’esperienza dei giocatori. La GAcademy è dedicata all’allenamento e allo sviluppo del talento sportivo e rappresenta un punto di forza.

I centri GPADEL sono aperti 7 giorni su 7 sono facilmente accessibili e progettati per ospitare competizioni di ogni livello.

MARA MARTELLOTTA

Contatti e prenotazioni+393928277229

fossano@gpadel.it

