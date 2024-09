Verona – Torino 2-3

Finisce 3-2 per il Toro al veronese Bentegodi. Al 10′ Sanabria segna il primo gol ma il Verona arriva al pari con un sinistro deviato di Kastanos. Poi rigore al 20′ per i granata con espulsione di Dawidowicz, Sanabria calcia sul palo. Il Torino nuovamente in vantaggio con il colpo di testa di Zapata, assist di Lazaro. Nella ripresa segna Adams. Nel recupero reagisce Mosquera. il Toro resta primo in classifica per una notte.

