Chieri… a tutto sport

Giunta alla sua terza edizione, ritorna a Chieri “Una Città di Sport” con la partecipazione – record di 44 associazioni sportive

Domenica 22 settembre

Chieri (Torino)

Sarà grande “Festa di Sport”, domenica 22 settembre, dalle 10 alle 18, in “piazza Europa” a Chieri. Giunta alla sua terza edizione, tornerà infatti in pista, nella Città collinare delle “Cento Torri”, la manifestazione “Una Città di Sport”, forte quest’anno della presenza di ben 44 associazioni, organizzata dalla locale “Jigoro Kano – Arti Marziali” (in collaborazione e con il sostegno economico del Comune) e nata con l’obiettivo di dare a tutti – giovani e famiglie, ma non solo – la possibilità di avvicinare o conoscere meglio una determinata disciplina (dal basket al tennis al calcio alla pallavolo al karate al trial e via dicendo, fino all’arrampicata sportiva e allo yoga) nonché di provare gratuitamente un particolare percorso sportivo. Sarà inoltre presente un’area dedicata ai “Gruppi di Cammino” (“Equilibrea”, “Assam” e “Nordic Walking Andrate”) che promuoveranno la loro attività di passeggiate salutari e culturali.

“La giornata di festa – sottolineano gli organizzatori – è stata pensata per tutti: per chi lo sport lo promuove, per chi vuole conoscere la ricca offerta del territorio e soprattutto per stimolare ed accrescere la partecipazione sportiva. In contrapposizione ad una realtà sempre più virtuale lo sport assume e deve essere promosso quale valore indispensabile e presente nella vita quotidiana di tutti, per accrescere la socializzazione e per una sana competizione e impegno nel migliorare lo stile di vita”.

Con “Una Città di Sport”, la “Città di Chieri” rinnova la partnership con la “Settimana Europea della Mobilità” (che si concluderà proprio domenica 22 settembre) e, ancora una volta, guarda lontano, aderendo alla giornata “Sportcity Day”, quarta edizione dell’evento organizzato da “Fondazione Sportcity” che dal 2020 opera sul territorio nazionale promuovendo uno “stile di vita attivo” grazie alla collaborazione di Enti, Istituzioni locali, nazionali ed europee, come ad esempio la “Rappresentanza in Italia della Commissione Europea”, “Associazioni sportive” e nuovi “stakeholders”. Quest’anno l’evento ha ottenuto l’adesione record di circa 160 città che, insieme, lanceranno ‘La Repubblica del Movimento’, un’idea che si concretizzerà grazie alla presenza attiva di oltre 500mila persone in tutta Italia pronte a testimoniare “quanto sia possibile alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini semplicemente offrendo spazi urbani per praticare attività fisica e cominciare a trasformarli in vere e proprie ‘Hub della Salute’”. Saranno oltre 90le attività proposte in tutte le regioni, con più di 700 realtà associative coinvolte e oltre 1500 operatori qualificati che faranno vivere ai cittadini di ogni età e condizione fisica una giornata all’insegna del benessere.

Dice il presidente della “Fondazione Sportcity”, Fabio Pagliara: “La ‘Repubblica del Movimento’ è un’idea lanciata da noi che si sta trasformando in realtà: progressivamente, infatti, sta cambiando l’idea dello sport nel nostro paese. Pervicacemente porteremo avanti il nostro progetto in quanto convinti dai fatti che in molti ci seguiranno. Insieme sconfiggeremo la sedentarietà e la dipendenza dal cattivo utilizzo dei ‘device’”.

E, da parte loro, per quanto riguarda la manifestazione chierese “Una Città di Sport”, sottolineano Alessandro Sicchiero e Flavio Gagliardi, rispettivamente sindaco ed assessore allo Sport della “Città di Chieri”: “Con questo evento si vuole presentare al pubblico il mondo sportivo chierese e tutte le sue società, con i rispettivi dirigenti, allenatori e atleti. Si tratta di un movimento costituito e animato da migliaia di persone, molte delle quali sono volontari che operano quotidianamente al servizio dello sport, in particolare giovanile, contribuendo alla formazione e alla crescita sana dei giovani”.

Per ulteriori info: “A.s.d. Jigoro Kano – Arti Marziali”, via Quarino 6, Chieri (Torino); tel. 360/882028 o www.isds.it

g.m.

Nelle foto: immagini di repertorio

IL TORINESE