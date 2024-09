Venerdì nell’orto e yoga nel parco al Castello di Miradolo

LE ERBE AROMATICHE L’orto del Castello di Miradolo disegnato da Paolo Pejrone ha forma circolare: armonioso, chiuso, protetto. Affaccia sulla corte rustica dell’antica dimora e ne completa l’originaria vocazione agricola, con stalla, fienile, forno, pollaio e lavatoio. Si sviluppa intorno all’asse centrale che attraversa il portale d’accesso all’antica “cassina”, l’aia e il Palazzo, fino alla torre rotonda. Visto dall’alto, l’orto è perfettamente inserito nel disegno del luogo. All’interno dell’orto, erbe e fiori per i piatti (e non solo). Venerdì 20 settembre, alle ore 20, è in programma una visita speciale con approfondimenti dedicati alle erbe aromatiche più tradizionali e più esotiche, come mantenerle sempre belle e utilizzarle tutti i giorni in cucina. Precede l’incontro, alle 18.30, “Yoga nel parco”, una seduta di yoga adatta a tutti nel Parco del Castello. Un appuntamento per prendersi del tempo per rallentare, per stare a contatto con i suoni della natura e respirare. Un momento per sé stessi.