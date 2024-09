Metro Torino, lo Stato finanzi il completamento

“Parliamo di un’opera strategica per tutta l’area metropolitana – ha detto Disabato -. L’aumento dei costi delle materie prime rende necessario reperire circa 25 milioni per finire i lavori, oltre alle risorse per l’acquisto dei nuovi convogli. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta di farsi parte attiva nell’accelerare l’intervento dei ministeri competenti”.

Ricca ha parlato di “impegno trasversale per completare un progetto strategico che servirà a migliorare la mobilità e ridurre l’inquinamento atmosferico, oltre che a favorire crescita economica e riqualificazione urbana delle città coinvolte”.

Sono intervenuti i consiglieri Roberto Ravello (FdI) e Alice Ravinale (Luv).

Approvato all’unanimità anche un ordine del giorno presentato da Claudio Sacchetto (FdI) a sostegno della candidatura di Cuneo a capitale italiana del libro 2025. Con questo atto di indirizzo il Consiglio impegna la Giunta a supportare la Città di Cuneo in questa iniziativa, anche attraverso il coinvolgimento e coordinamento delle altre istituzioni locali. Sul punto sono intervenuti Giulia Marro (Avs), Mauro Calderoni (Pd) e Silvio Magliano (Lista Cirio).