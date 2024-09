C’è chi parcheggia sulle strisce e le persone in carrozzella si trovano in difficoltà

Ci scrive il lettore Luigi Gagliano:,”Capita che un signore la mattina esca in carrozzella per espletare le sue commissioni. Solito percorso – Riferisce il signor Giovanni – capita spesso che arrivato al solito punto , trova un autoveicolo parcheggiato sulle strisce pedonali ed è costretto a fare retromarcia e andare alla ricerca di un punto dove poter attraversare. Chiamare i vigili per queste cose – continua il signor Giovanni – è inutile , già provato. Se arrivano impiegano 2 ore ” posso aspettare lì il loro arrivo “? Certamente non può aspettare così tanto. Per il codice della strada quell’autoveicolo è da multare e da rimuovere e togliere qualche punto dalla patente al contravventore”. È accaduto nei giorni scorsi in via Arnaldo da Brescia incrocio via Madonne delle Rose. Le foto foto ci sono state inviate da Luigi Gagliano.

