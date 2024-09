Fondazione Crt presenta il progetto Diderot

Giovedì 19 settembre, alle ore 11, presso le OGR Torino (in corso Castelfidardo 22), prenderà via il roadshow di presentazione della nuova edizione del progetto Diderot per gli studenti del Piemonte e della Valle d’Aosta, che avranno la duplice opportunità di approfondire le materie tradizionali con metodologie innovative e, nello stesso tempo, avvicinarsi in modo creativo e stimolante a discipline extra curricolari.

Interverranno il Segretario Generale di Fondazione CRT Annapaola Venezia, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Stefano Suraniti e i partner del progetto.

Diderot sarà poi presentato in altri 8 incontri sul territorio. Ecco il calendario completo fino al 1° ottobre:

• Venerdì 20 settembre ore 11.00 – Vercelli, ITIS Faccio, Piazza Cesare Battisti 9

• Lunedì 23 settembre ore 11.00 – Asti, IIS Alfieri, Corso Alfieri 367

• Martedì 24 settembre ore 11.00 – Biella, Città Studi Biella, Corso G. Pella 2/b

• Mercoledì 25 settembre ore 11.00 – Aosta, Palazzo Regionale, Piazza Deffeyes 1

• Giovedì 26 settembre ore 11.00 – Verbania, IIS Cobianchi, Piazza Martiri di Trarego 8

• Venerdì 27 settembre ore 11.00 – Cuneo, Sala San Giovanni, Via Roma 4

• Lunedì 30 settembre ore 11.00 – Novara, ITIS Fauser, Via Ricci 14

• Martedì 1° ottobre ore 11.00 – Casale Monferrato (AL), IIS Sobrero, Via Candiani d’Olivola

