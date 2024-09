Daniel Grassl sta preparando con Edoardo De Bernardis la stagione preolimpica

Daniel Grassl sta preparando competizioni nella stagione 2024-2025 a Torino dove ha scelto di allenarsi con Edoardo De Bernardis, allenatore e coreografo di fama internazionale dell’Ice Club Torino Asd, storica società di pattinaggio di figura attualmente guidata, da Claudia Masoero.

Il pattinatore di Merano, classe 2002, bronzo ai Mondiali juniores del 2019, medaglia d’argento ai Campionati europei di pattinaggio di figura nel 2022, settimo ai Giochi olimpici invernali in Cina nel 2022, pluricampione italiano assoluto, è stato anche il primo europeo a atterrare un quadruplo loop in una competizione internazionale e il primo uomo italiano a vincere una tappa di Grand Prix.

Grassl, atleta delle Fiamme Oro, è seguito dal team di Edoardo De Bernardis, con la speciale collaborazione di Luca Mantovani ex-olimpionico ed è costantemente monitorato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Daniel ha recentemente partecipato al Jump test della Federazione dove ha eseguito il quadruplo Salchow e il quadruplo Loop.

Nell’importante stagione preolimpica Daniel Grassl parteciperà, nel circuito di Grand Prix, al NHK Trophy, (8-10 novembre), a Tokyo e gareggerà, successivamente nel Finlandia Trophy, (15-17 novembre) a Espoo con nuovi programmi per entrambi i segmenti di gara.

“Nel programma corto – come dichiarato da Daniel Grassl sui social – pattinerò sul “Notturno n. 20” di Chopin. Con il mio allenatore Edoardo De Bernardis abbiamo deciso di inserire nel concept della coreografia un omaggio ad un artista del Surrealismo che molto apprezzo e che a tratti mi rappresenta: Renè Magritte. Il mistero, le domande, i dubbi, la nostalgia, la curiosità, l’uomo che sogna… l’uomo che viene osservato”.

“Nel lungo – prosegue l’atleta – la coreografia del mio programma è di Edoardo De Bernardis. Io interpreto “Billy Elliot” attraverso musiche classiche e brani del musical. Si tratta di un film che ho sempre amato in cui mi sono anche identificato per l’amore verso il mio sport fin da quando ero un bambino. Per Billy la danza rappresenta la libertà, anche per me il pattinaggio rappresenta l’opportunità di spiccare il volo “like a bird”.

Edoardo De Bernardis, allenatore di Grassl commenta così il loro sodalizio: “E’ bellissimo lavorare con Daniel. E’ un ragazzo speciale, molto motivato, serio, umile, un grande lavoratore. Ha voglia di imparare, di crescere, di superarsi, ha grandi obiettivi. C’è stata subito una grande sintonia tra di noi. Siamo in pista assieme da pochi mesi, il lavoro da fare è lungo e appassionante, ringrazio la Federazione italiana Sport del Ghiaccio per tutto il supporto che ci dà”.

