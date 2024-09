Corso Venezia, lavori al via lunedì 16 settembre. Possibili disagi per il traffico

Al via lunedì prossimo 16 settembre una serie di lavori sui sottoservizi che interesseranno il quadrante nord della città e che potranno avere ripercussioni sul traffico della zona. Ad essere interessati dagli interventi saranno la rete del gas, quella di distribuzione di energia, l’acquedotto e alcune linee di fibra ottica.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza verrà pertanto chiuso, per un periodo di 4 settimane, il controviale di corso Venezia in direzione centro da via del Ridotto a via Stradella dove Italgas, Smat, Ireti e Fibercoop interverranno in successione.