Giro d’Italia Amatori: 15 settembre 100 km tra Romagna e Marche

Per partecipare al Giro d’Italia Amatori è sufficiente iscriversi a La Gialla Cycling attraverso il sito della manifestazione sulla piattaforma my.raceresult.com/ e optare per il percorso lungo di 100 chilometri. Previste cinque fasce di premiazioni: la Fascia 1 (maglia rosa + premi), la Fascia 2 (maglia rosa + premi) e la Fascia Donne (maglia rosa + premi). Per questa edizione verrà premiato, per la prima volta, anche il primo straniero uomo (maglia rosa + premi) e la prima straniera donna (maglia rosa + premi). Premiata anche la società con il maggior numero di iscritti. L’evento di Misano segnerà l’inizio di un nuovo percorso organizzativo che, in Romagna potrebbe diventare anche un evento fisso.