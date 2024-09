I pazienti di UGI e del Regina Margherita ospiti di Pecco Bagnaia al Gran Premio MotoGP di San Marino

Pecco Bagnaia e la moglie Domizia, con il sostegno del Pecco Fan Club, hanno deciso di portare i pazienti di Casa UGI e dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino on track al Gran Premio MotoGP di San Marino.

I ragazzi invitati sono 8 (con un range di età che va dal 2016 il più giovane al 2007) e sono pazienti seguiti dal reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Regina Margherita (diretto dalla professoressa Franca Fagioli) che stanno ancora affrontando delle terapie oppure sono fuori terapia. L’invito a partecipare ad una gara così importante è stato un momento di grande emozione per tutti. Perché essere coinvolti in un evento vicini al loro idolo li permette di riappropriarsi della vita normale mentre stanno ancora affrontando la malattia oppure sono sotto stretta sorveglianza per una patologia tumorale.

L’iniziativa ha previsto la partenza con un pullman dalla sede di Casa UGI a Torino con destinazione Misano World Circuit Marco Simoncelli. Ragazzi, medici ed accompagnatori sono stati dotati di un pass paddock che ha consentito loro l’accesso diretto ai box ed all’hospitality del team Ducati Lenovo Team.

Nella giornata di , dopo il pranzo all’interno del paddock, il gruppo si è spostato sulle tribune per ammirare la gara Sprint per poi tornare all’interno dell’area riservata ai team e fare un meet con Pecco all’interno del box. sera il gruppo ha soggiornato in un hotel a pochi passi dal circuito nel cuore di Misano.

si tornerà in pista dove, dalla tribuna del Pecco Fan Club, i ragazzi di UGI potranno godersi lo spettacolo dello sport più adrenalinico che ci sia.

“Siamo davvero felici di poter coinvolgere i ragazzi di UGI nel Gran Premio di San Marino. Questa è la gara di casa ed avere la possibilità di condividere un weekend come questo insieme a loro è una grande gioia per noi” dichiarano Pecco e Domizia.

“Ringraziamo Pecco, Domizia ed il Pecco Fan Club per il magnifico weekend regalato ai nostri pazienti. Emozioni che hanno riempito i cuori dei nostri bambini e ragazzini. Un momento indimenticabile. Pecco e Domizia si confermano per l’ennesima volta un punto di riferimento per UGI” ringrazia il Presidente di UGI professor Enrico Pira.

“Un fine settimana particolare che verrà ricordato per sempre dai bambini e dai ragazzi, desiderosi soltanto di vivere momenti di leggerezza, spensieratezza e coinvolgimento, malgrado il periodo di sofferenza che stanno vivendo” dichiara la professoressa Franca Fagioli.

