Corso Giulio Cesare, rissa continua. Anche nel luogo del recente omicidio

ALESSI(FdI): CHIEDERO’ APPUNTAMENTO A PREFETTO E QUESTORE

Dopo avere scritto, insieme ai colleghi Giovannini e Caria, una lettera all’Assessore Porcedda ora chiederò un incontro con il Prefetto e il Questore

La situazione INACCETTABILE che si vive in alcuni tratti di Aurora è diventata INSOPPORTABILE e PERICOLOSA

Dopo l’omicidio in corso Giulio Cesare dei giorni scorsi, la situazione invece di migliorare si sta complicando

Ieri sera prima rissa nel posto dell’omicidio (una prassi), poi rissa con lancio di bottiglie ai Giardini Alimonda dove è rimasto ferito un ragazzo e sono intervenuti Polizia e ambulanza. Un po’ più tardi è continuata nelle vie del Borgo con maggiore intensità in via Pavia con botte poi si sono dileguati per l’arrivo delle volanti. Dopo poco gli stessi hanno continuato a rissare ai Giardini MTC anche con lanci di bottiglie.

Ieri sera nei vari punti delle risse i cittadini erano spaventati, tutto ciò deve essere preso in carico da qualcuno perché i residenti non ne possono più.

Chi sono questi ragazzi? Dove vivono? Hanno regolari contratti? Sono seguiti da qualcuno?

Patrizia Alessi

Consigliere FdI

Circoscrizione 7

