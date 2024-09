Badante finisce in carcere: sottrasse 17mila euro all’assistito

E’ stata arrestata dai carabinieri di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) una donna di 60 anni, originaria dell’est Europa, che è stata condannata in via definitiva dal tribunale di Verbania per circonvenzione di incapace. Si era fatta consegnare oltre 17mila euro dall’uomo che assisteva come badante. Così dovrà scontare due anni e nove mesi nel carcere femminile di Vercelli. La Corte d’Appello di Torino ha respinto la richiesta di scontare la pena ai domiciliari o in affidamento in prova. I fatti risalgono al periodo tra l’ottobre del 2017 e il marzo del 2018.

