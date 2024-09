Volpiano, iniziano i lavori per la copertura del tetto delle scuole di via Trieste

Per eliminare le infiltrazioni di acqua, lo stanziamento per il primo lotto è di 716mila euro

A Volpiano martedì 3 settembre sono iniziati i lavori del primo lotto riguardante il rifacimento della copertura del plesso scolastico di via Trieste, che comprende la scuola per l’infanzia «Arcobaleno» e la primaria «Guglielmo da Volpiano»; lo stanziamento è di 716mila euro, finanziato con risorse dell’amministrazione comunale, la durata dei lavori è stimata in 90 giorni ed è previsto un secondo lotto per ulteriori 300mila euro. La necessità dei lavori, sottolinea la relazione tecnica, deriva «dalle condizioni di degrado e scarsa funzionalità del manto di copertura in lamiera metallica e rivestimento in pvc» e perciò verrà posato «un nuovo pannello di copertura costituito da schiuma poliuretanica espansa rigida con rivestimento in lamiera metallica preverniciata» anche con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica.

Commentano il sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Cisotto: «Siamo soddisfatti che stia iniziando questo importante intervento al plesso di via Trieste, permettendo così di risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua che si è verificato negli ultimi anni. Il Comune ha deciso di sostenere interamente il costo di questa opera, con vari passaggi riguardanti proprio le fonti di finanziamento, non dipendenti dal nostro ente, che hanno allungato i tempi, e oggi possiamo finalmente dare il via ai lavori senza che interferiscano né con lo svolgimento delle lezioni e neppure con l’utilizzo della palestra e della sala polivalente»

IL TORINESE