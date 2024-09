Polpette letali imbottite di viti, pericolo per i cani

LUNGO IL PERIMETRO DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMPRESO TRA VIA MONTEVIDEO VIA PAOLI VIA REDUZZI E VIA TUNISI AL BORGO FILADELFIA.

Ci scrive il lettore Luigi Gagliano: “Una guerra che si potrae perfidamente, i vari cartelli che i cittadini affiggono per esortare i proprietari di cani a non sporcare. Appelli anche sui social ma spesso si si ricevono risposte prepotenti e ineducate che poi di fatto incoraggiano quei vigliacchi farabutti che disseminano le strade frequentate dai cani di esche letali . Una guerra alla quale non si riesce a mettere la parola fine”.

