Intervento di potatura dell’alberata di corso Unione Sovietica

TORINO CLICK – A partire da venerdì 6 luglio, nel tratto di corso Unione Sovietica compreso tra corso Lepanto e piazzale San Gabriele da Gorizia è stato attivato un cantiere di potatura dell’alberata di platani, che interesserà circa 150 piante.

In una prima fase l’intervento verrà realizzato sul lato del corso adiacente alla linea tranviaria. Si opererà in modo da creare il minor disagio possibile alla circolazione veicolare, con una riduzione della corsia di transito e l’allestimento del cantiere nel lato interessato dai binari del tram. Grazie alla minore utenza prevista sui mezzi pubblici in questo periodo dell’anno, per consentire le operazioni di potatura in sicurezza sarà infatti disattivata la linea tranviaria. Una volta completata la tratta adiacente la linea tramviaria, si proseguirà quindi sull’altro lato, in direzione centro.

Le operazioni di potatura sono state autorizzate dal settore fitosanitario della Regione Piemonte e verranno effettuate da personale specializzato con il coordinamento dei tecnici della Divisione Verde e Parchi, nel rispetto delle migliori tecniche arboricolturali.

La parte restante dell’alberata di corso Unione Sovietica sarà potata il prossimo inverno