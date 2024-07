Modifiche viabili in via Braccini per i lavori per  la riparazione del collettore fognario. Lunedì il via all’intervento

Al via la prossima settimana in via Braccini all’angolo con via Spalato un intervento di riparazione urgente da parte di Smat per il ripristino del tratto fognario crollato.

Dopo la rimozione del materiale presente, si procederà alla riparazione del collettore nero attraverso il ripristino del manufatto con conseguente ricoprimento in calcestruzzo pacchetto e al rifacimento del manto stradale.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e per tutta la durata del cantiere la sede stradale sarà ridotta e verrà istituito un senso unico alternato semaforizzato. Previsti anche obblighi di svolta in loco.

Nel frattempo, dopo l’improvviso e imprevedibile cedimento del manto stradale, l’area era stata messa in sicurezza, era stato realizzato un sistema di bypass temporaneo e di manovre sulla rete fognaria per la deviazione delle acque reflue in altri collettori, così da prevenire eventuali allagamenti dei locali interrati dei fabbricati in prossimità dell’area del cedimento.

La durata dell’intervento è stimata in 30 giorni lavorativi.

Nel tratto da parco Ruffini a corso Mediterraneo, lungo via Lancia e via Braccini è stata realizzata nel corso del 2023 una pista ciclabile bidirezionale affiancata al marciapiede lato nord, protetta da un cordolo che la separa dalla viabilità. Il progetto è stato completato con le opere di segnaletica orizzontale e verticale.

L’intervento, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è stato finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. (1,3 mln) e ha realizzato una pista lunga 2.100 mt., il rifacimento di due fermate GTT, e la revisione di un impianto semaforico in corso Trapani di accesso a parco Ruffini

Un progetto che si integra per un isolato con il progetto di trasformazione dell’area Lancia, e per un breve tratto in corrispondenza di largo Lancia è stata completata successivamente nell’ambito della futura trasformazione. Tutti gli incroci sono stati realizzati con l’inserimento delle segnalazioni podotattili per ipovedenti.

in congiunzione tra il tratto di via Lancia e quello di via Braccini è stato riqualificato anche l’anello di piazza Robilant. Un intervento che comprende anche la riqualificazione dei marciapiedi e la costruzione di nuove banchine verdi a protezione della ciclabile. Le opere, già previste dal Piano della Mobilità Ciclabile della Città di Torino, sono finanziate con fondi PON Metro – React EU nell’ambito della risposta dell’Unione europea alla pandemia di COVID-19 (1,2 mln)

