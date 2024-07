Processo smog, colpo di scena: tutti prosciolti gli ex sindaci e amministratori

la Procura contestava loro di non aver adottato misure efficaci per evitare lo sforamento continuo dei limiti di concentrazione degli inquinanti nell’aria definiti dalla legge. Tra i politici prosciolti anche l’ex assessore comunale Enzo La Volta (Pd), che sempre oggi è stato assolto anche nel processo di “bigliettopoli”.



“La decisione del giudice non è condivisibile, in quanto vi erano tutti gli elementi per passare alla fase dibattimentale del processo. Confido che i pubblici ministeri vogliano impugnare tale sentenza, per poter giungere alla celebrazione di un processo pubblico che, al di là di quello che sarà il suo esito, costituirebbe un momento di approfondimento molto importante per la Città di Torino, al fine di comprendere le ragioni dello stato di inquinamento urbano, i gravi danni alla salute provocati dallo smog e soprattutto le misure che devono essere adottate dal Comune e dalla Regione per consentire alla popolazione locale, soprattutto quella più fragile, di respirare finalmente un’aria migliore” ha commentato l’avvocato Marino Careglio, difensore del Comitato Torino Respira.