Giochi, animazione, laboratori e conferenze sotto i portici del Risorgimento

“Sotto i portici del Risorgimento” è il programma di giochi, animazione, didattica, relax e attività culturali organizzato nel portico e nell’atrio del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Il programma è realizzato con il Patrocinio della Città di Torino e con il sostegno della Camera di commercio di Torino. Gli eventi si svolgeranno dal martedì alla domenica, fino al 1° settembre 2024: la partecipazione a giochi e laboratori sarà gratuita.

Il progetto nasce dall’esigenza di portare il museo fuori dei suoi spazi espositivi, dando forma a uno spazio temporaneo estivo. Nell’atrio del Museo del Risorgimento e nel portico di Palazzo Carignano saranno infatti creati degli spazi ludici temporanei. Si andrà dal Gioco dell’oca del Risorgimento, agli scacchi, ai giochi pavimentali per bambini. Ma saranno possibili anche sedute e spazi di relax per famiglie e per gruppi che vorranno leggere insieme o partecipare alle iniziative organizzate dal Museo.

«Con questo programma estivo, il Museo allestisce un nuovo spazio aperto e gratuito a beneficio della città e dei suoi abitanti. Tra luglio e agosto giochi, attività laboratoriali, iniziative culturali e didattiche prenderanno vita sotto i portici di Palazzo Carignano – commenta Alessandro Bollo, direttore del Museo – Crediamo che i musei debbano, sempre di più, uscire letteralmente “dalle proprie mura” e progettare per e nella città».

Fra le attività previste, ci saranno “giochi a libera fruizione”: sarà possibile giocare a scacchi e Rubabandiera, al Gioco dell’Oca del Risorgimento e alla Settimana.

Nel perseguimento di obiettivi di sostenibilità e di uso responsabile e circolare delle risorse, si è deciso di riutilizzare il gioco dell’Oca che era stato realizzato da Xké? ZeroTredici e collocato nei Giardini Reali un anno fa, e che attualmente non era usato a causa di lavori di cantiere. Il gioco, concesso in prestito, è stato spostato, rigenerato e riadattato per la nuova localizzazione presso il Museo del Risorgimento.

In aggiunta sono programmati laboratori didattici (adatti a bambini in età 6 – 13 anni). Si terranno di martedì e di sabato pomeriggio, alle ore 16, e proporranno attività didattiche gratuite a cura del Museo. Si è ammessi fino a esaurimento dei posti disponibili ma si consiglia la prenotazione chiamando il numero 011 5621147. I laboratori, a partire dal 16 luglio, saranno realizzati in collaborazione con l’azienda piemontese lattiero casearia Biraghi.

Sono previsti anche gruppi di lettura e conferenze realizzati in collaborazione con le realtà culturali e istituzionali cittadine come, ad esempio, l’Unitre torinese. Il portico del Museo sarà poi lo snodo di partenza per le attività dell’estate ragazzi della “Bella Stagione” della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il Museo ospiterà infine appuntamenti tematici, film, e spettacoli teatrali e performativi. Queste le date previste:

– 4 luglio, ore 17 – “Alla tavola dei Savoia: nobili, borghesi, servitori (secoli XVI-XIX)”, in viaggio con lo storico Andrea Merlotti.

– 11 luglio, ore 18.30 – “Caro Giacomo, a me sembran tutti matti”, spettacolo in forma di concerto per pianoforte, clarinetto e voce recitante, realizzato in occasione del centesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini. Salvatore dell’Isola è la voce recitante e il clarinetto, mentre Massimo Salotti suona il piano. Per assistere al concerto occorre acquistare il biglietto di ingresso al Museo a 10 euro (non sono previste, in questa occasione, riduzioni e convenzioni).

– 18 luglio, ore 17 – proiezione cinematografica del film “A spasso con i fantasmi” e incontro attorno ai Fantasmi di Torino, in collaborazione con la Fondazione Bersezio.

– 25 luglio, ore 17- viaggio intorno al meraviglioso mondo del vermouth.

Altre iniziative sono in corso di definizione: in particolare nella giornata di Ferragosto saranno realizzate visite guidate teatralizzate a cura di Teatro&Società.

Questi appuntamenti sono compresi nel biglietto di ingresso del Museo (gratuito per Abbonamento Musei e Torino+Piemonte Card) fino a esaurimento posti disponibili. Prenotazione consigliata chiamando il numero 011 5621147. Specifiche attività di divulgazione culturale con cadenza settimanale saranno organizzate dall’Unitre.

Il ricco programma è reso possibile grazie alla collaborazione con Residenze Reali Sabaude – Direzione Regionale Musei Nazionali Piemonte, Xké? ZeroTredici, Unione Culturale Franco Antonicelli, Fondazione Unitre Torino, Teatro &Società..

Tutti gli appuntamenti si trovano al link www.museorisorgimentotorino.it .

