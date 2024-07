 “Le petit Souk”: il “bazar” più cool di Torino per grandi e piccini 

L’apertura del piccolo bazar in Via Garibaldi 43, porta una ventata di freschezza e di originalità nell’oggettistica per la casa e nell’abbigliamento dedicata ai piccini ma anche per i grandi.

Il Brand francese, fondato nel 2005 a Lilla, apre il suo primo negozio in Italia a Torino nella via più storica dello shopping torinese.

Una boutique dall’inconfondibile sapore bohémien che conquista chiunque sin dalla prima visita: luci, colori, profumi, dove ogni cosa si trova ordinata in grandi armadi in stile orientale, come ci si trovasse in una stanza di casa oppure in un tipico ‘souk’. Nulla è lasciato al caso: dagli oggetti artigianali provenienti da ogni parte del mondo, al pellame – rigorosamente toscano – , ai tessuti dell’abbigliamento intimo e classico per i più piccoli.

Tra piccoli banchi dove poter disegnare e oggetti utili per la casa e per l’estate, il nuovo punto di riferimento per lo shopping di ” livello” , si chiama ” Petit Souk” .