Giuseppe Allamano santo il 20 ottobre

Giuseppe Allamano sarà proclamato santo il 20 ottobre. L’annuncio è stato diffuso oggi da Papa Francesco che ha presieduto il Concistoro ordinario per la canonizzazione di alcuni beati tra cui il sacerdote torinese Allamano (1851-1926), fondatore degli Istituti dei Missionari della Consolata e delle Suore Missionarie della Consolata. Il beato Allamano sarà canonizzato domenica 20 ottobre nell’ambito della Giornata mondiale Missionaria in piazza San Pietro in Vaticano. Durante il Concistoro è stata approvata anche la canonizzazione di Carlo Acutis, il giovanissimo italiano che univa la passione per l’informatica alla sua devozione per l’Eucarestia, morto nel 2006 a 15 anni di leucemia.

La sua canonizzazione avverrà probabilmente il prossimo anno durante il Giubileo dell’Anno Santo 2025. Carlo Acutis nacque a Londra nel 1991, figlio di Andrea Acutis esponente dell’alta borghesia torinese. Tra le sue grandi passioni c’era l’informatica della quale si serviva per divulgare la fede attraverso la realizzazione di siti web.

Fr

IL TORINESE