“Sono inca**ato con il mondo”. E devasta 100 auto

È stato arrestato l’uomo sui 50 anni che ha detto di essere arrabbiato con un mondo ostile e spaventato per una presunta grave malattia. Per alcuni giorni, armato di coltello, ha imperversato nel rione di Chiavazza a Biella rendendosi responsabile di raid durante i quali – con pneumatici sgonfiati e altri danni – sono state da lui vandalizzate più di 100 auto parcheggiate in strada. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Biella e dagli agenti della Polizia Municipale.

