Una campagna di Urban Lab per contrastare il cambiamento climatico

“Più alberi, meno gelati sciolti” è il nome della campagna pubblica di Urban Lab e Graphic Days presentata oggi nella sede dell’associazione che racconta le trasformazioni di Torino. Un’iniziativa di comunicazione e divulgazione che rientra nel programma di attività sviluppate da Urban Lab insieme alla Città di Torino nell’ambito del progetto europeo Conexus – Urban ecosystem renewal in EU and CELAC cities, finanziato dall’Unione Europea con il programma Horizon 2020. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza su tutte le soluzioni che si possono adottare in città per contrastare il cambiamento climatico.

«Le scelte che compiamo come amministrazione hanno conseguenze importanti sul clima, sull’ambiente in cui viviamo e sulla qualità delle nostre vite – afferma Chiara Foglietta, assessora alla Transizione ecologica e digitale della Città di Torino – Sommati insieme, piccoli interventi possono portare importanti benefici. Nostro compito è anche quello di accompagnare i lavori che realizziamo con delle campagne di comunicazione, di informazione e di sensibilizzazione che rendano più chiare le ragioni di quanto viene fatto. Togliere asfalto in un parcheggio, sostituendolo con un altro tipo di materiale, introdurre nuove aiuole, creare pareti verdi, piantare alberi, allargare i marciapiedi, introdurre segnaletica per ipovedenti, ridurre la velocità delle auto, sono solo alcuni degli interventi che la Città ha realizzato in Borgo Valdocco. Con “Più alberi, meno gelati sciolti” li raccontiamo alla cittadinanza, con cartelli nelle zone degli interventi, manifesti, una campagna social, e momenti condivisi con le scuole».

«La presentazione della campagna rappresenta l’evento finale del progetto Conexus – spiega Chiara Lucchini, responsabile sviluppo territoriale di Urban Lab – dove raccontiamo, insieme alla Città di Torino e a Graphic Days, le molteplici attività svolte nel corso di tre anni. Un cammino che ci ha portati nel quartiere Valdocco, a scoprire il borgo, le scuole, la comunità e i numerosi interventi realizzati con Valdocco Vivibile». E proprio con il progetto Valdocco Vivibile, la Città di Torino ha messo in campo oltre 100 interventi per mitigare e contrastare il cambiamento climatico, per favorire una mobilità più sicura, per aumentare la biodiversità e migliorare la qualità della vita delle persone negli spazi urbani.

La campagna confezionata da Graphic Days comunica, con un linguaggio accessibile, semplice e comprensibile da tutti, inclusi i bambini più piccoli, che reagire in maniera efficace al clima che cambia è possibile. Soluzioni semplici che si concentrano su alcune problematiche come il caldo eccessivo e le isole di calore in città, e che invitano, per esempio, a “ridurre l’asfalto, piantare nuovi alberi e utilizzare materiali chiari e riflettenti”.

«E’ una campagna che implementa il percorso di sensibilizzazione e consapevolezza sulle tematiche della sostenibilità ambientale – commenta Piero Boccardo, presidente di Urban Lab – e anche sui benefici che le soluzioni basate sulla natura possono portare».

Il programma di divulgazione ha portato nel quartiere Valdocco un percorso pedagogico e un’azione di guerrilla marketing, ideati per lavorare sul campo con bambini e ragazzi: insegnandogli ad osservare la città e i suoi spazi attraverso il filtro della vulnerabilità climatica e a immaginare le soluzioni urbane atte a rendere i quartieri più vivibili ed accoglienti.

IL TORINESE