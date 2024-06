Vendita Paracchi: e i vincoli sociali?

Caro direttore, il Comitato Dora Spina Tre ha scritto alla ViceSindaca (delegata anche al Patrimonio) della Città di Torino e al Presidente della Circoscrizione 4 in merito alla vendita dell’edificio ex Paracchi di via Pessinetto angolo via Pianezza. Si richiede di conoscere se nell’atto di vendita dell’edificio da parte al Comune alla nuova proprietà, che intende costruirvi degli appartamenti, si sia tenuto conto dei vincoli, non solo architettonici ma anche “sociali”, apposti nel 2024 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (visto che il fabbricato riveste interesse culturale)

La vendita risolve il problema della riqualificazione di un sito abbandonato da anni e fortemente necessitato di interventi conservativi ma potrebbe escluderlo totalmente dalla lista di edifici utilizzabili, almeno parzialmente, per le necessità del quartiere (aggiungendosi all’ex casa del direttore Michelin di corso Umbria, recentemente concessa all’attività di un’associazione privata).

Il nostro Comitato è attivo dal 2004 per migliorare le strutture pubbliche a servizio del quartiere di Spina 3, destinando almeno uno dei fabbricati non abbattuti delle fabbriche dismesse a luogo pubblico di cultura e di aggregazione dei cittadini. L’edificio del tappetificio Paracchi, di fronte al comprensorio Paracchi di Spina 3, era stato, ad esempio, identificato come una delle possibili sedi della biblioteca di quartiere richiesta nel 2010 dal nostro Comitato di cittadini con una petizione formale rivolta al Comune.

Secondo il parere del Comitato Dora Spina Tre, una parte dell’edificio dovrebbe essere messa a disposizione dei cittadini, previo inserimento nel contratto di vendita dei “vincoli sociali” previsti e delle forme che li mettevano in pratica. Tali “v incoli sociali”, indicati nel 2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con una dichiarazione che l’immobile riveste interesse culturale, sono presenti nella scheda tecnico-patrimoniale dell’edificio allegata al bando di vendita. Ove si precisa, tra le vincolanti prescrizioni ministeriali (decreto 102/2015) che autorizzano l’alienazione dell’edificio, che « in considerazione della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso, dovrà essere garantita, particolarmente in occasioni finalizzate alla conoscenza del territorio, la pubblica fruizione del bene » .

L’interpretazione del Comitato Dora Spina Tre di quanto sopra descritto (lo si evince dall’utilizzo del termine “particolarmente” e non “esclusivamente”) è che una parte dell’edificio, non solamente in occasione delle, supponiamo, rare visite culturali, debba essere destinata a fini sociali di quartiere.

Se ciò non fosse avvenuto, la vendita dell’ex Paracchi, che peraltro risulterebbe avvenire a prezzi di saldo di fine stagione, rappresenterebbe un perdita di un’opportunità per i cittadini.

COMITATO DORA SPINA TRE

