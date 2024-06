Concluse a Torino le Finali Nazionali per Società del Settore Calcio Asi

TORINO – Si sono concluse domenica le Finali Nazionali per Società del Settore Calcio di Associazioni Sportive e Sociali Italiane (Asi), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni ed associazione di promozione sociale nazionale. L’evento – organizzato dal Settore Calcio Nazionale Asi, presieduto da Nicola Scaringi, insieme al Comitato Regionale Asi Piemonte, presieduto da Sante Zaza, con il patrocinio ed il sostegno di Regione Piemonte, assessore allo sport Fabrizio Ricca, Città di Torino e Comune di Pianezza – ha portato nel capoluogo piemontese il meglio del calcio amatoriale italiano.

I VINCITORI

La tre giorni di gare ha assegnato i titoli nazionali dopo una intensa manifestazione nel segno del fairplay e del sano divertimento sportivo. Per il calcio a 5 femminile, porta a casa il trofeo lo Spartak San Nicola (Caserta) che supera in finale, per 4-0, le ragazze del Borgonuovo (Torino) portandosi a 4 i titoli nazionali conquistati, un record fino a questo momento. Sul fronte maschile del calcio a 5 la coppa va, invece, al Panificio Consenti (Brindisi) vincente per 7-6 in finale sul Blackburn (Pescara).

Nel calcio a 7 la vittoria è andata all’Ignorantis che si è imposta nel derby tutto piemontese sul Cortassaper 4-1. Il titolo per il calcio ad 11 over 35 è andato all’Amatori Villa Volturno (Caserta) che ha battuto per 2-1 il Real Talenti (Roma). Nel calcio ad 11 open porta a casa la coppa il CSRC Cuore 1990 (Novara) vincente per 3-0 sul Climatar (Taranto).

LE PREMIAZIONI

Sentito, come sempre, il momento delle premiazioni – presso il Centro Sportivo Lascaris di Pianezza – diretto dal responsabile nazionale del Settore Calcio Asi, Nicola Scaringi, che ha ringraziato i presenti l’ottima partecipazione alle Finali Nazionali di quest’anno, le ventottesime della storia dell’Ente. Il grazie ai presenti è stato espresso anche dal presidente regionale Asi Piemonte, Sante Zaza, dal presidente nazionale Asi, Claudio Barbaro, e dal segretario generale Achille Sette. Presenti anche Tino Scopelliti, Giuseppe Agliano, Giacomo Labarbuta, Alessia Pennesi, Umberto Candela e Silvia Fiore. Fattivi nell’organizzazione dell’evento, dalla sede nazionale, Matilde Balloni, componente della segreteria generale, Simone Levanti, direttore tecnico del Terzo Settore Asi, ed Enzo Esposito, presidente regionale Asi Friuli Venezia Giulia. Hanno salutato i presenti e tutti i vincitori anche i sindaci Carlo Vietti (Druento) e Antonio Castello(Pianezza).

Premiati, da tradizione, anche gli arbitri – diretti dall’organo tecnico nazionale Americo Scatena – che si sono distinti in modo particolare. Il «Premio Fulvio Pieroni», al miglior arbitro d’Italia nella stagione sportiva appena terminata, è andato al direttore di gara Mario Giovanni Tozzi della sezione di Roma. Il «Premio Lorenzo Cesari», al miglior arbitro dell’evento votato dalle società sportive partecipanti, è stato, invece, assegnato a Massimo Marchesi della sezione di Trieste.

Un sentito ringraziamento è stato offerto a tutto lo staff tecnico del Settore Calcio Nazionale – composto da Carmine Brignola, Alex Lunardi e Gianrolando Scaringi – che hanno collaborato, in stretto contatto con società sportive e gruppo arbitrale.

IL FUTURO

«Quelle appena concluse in terra piemontese sono state finali speciali non solo per i contemporanei festeggiamenti per il trentennale dell’Asi – ha commentato Nicola Scaringi, responsabile del Settore Calcio Nazionale Asi – ma anche per la grande partecipazione ed i bellissimi momenti di sport che hanno saputo regalarci. Torniamo a casa con la certezza di aver realizzato, ancora una volta, uno dei più importanti eventi di calcio amatoriale a livello nazionale, sicuramente il primo per la capacità di diramazione territoriale ed il grandissimo numero di squadre e di atleti che partecipano già ai livelli provinciali e regionali. Non vediamo l’ora di dare avvio la nuova stagione per darci appuntamento, tra un anno, con le Finali Nazionali 2025».

«Queste Finali Nazionali per Società del Settore Calcio Asi sono state una grande festa – ha dichiarato Sante Zaza, presidente del Comitato Regionale Asi Piemonte – non solo per il comitato regionale piemontese ma anche per tutti i partecipanti e per gli impianti sportivi che le hanno ospitate. Non posso essere soddisfatto e non mi resta che dare, la prossima occasione, un nuovo appuntamento a Torino per un evento nazionale».

IL TORINESE