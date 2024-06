Da lunedì 17 a sabato 22 giugno in 39 farmacie comunali di Torino, Chieri, Mappano e San Maurizio Canavese si potrà “donare un sorriso” con un’offerta al banco farmaceutico

Da lunedì 17 a sabato 22 giugno in 39 farmacie comunali di Torino, Chieri, Mappano e San Maurizio Canavese tre prodotti di igiene orale, spazzolino, dentifricio e colluttori potranno essere donati dai cittadini a 10 enti del terzo settore che assistono persone in condizioni di povertà.

“Regala sorrisi” è la nuova campagna di donazione di prodotti di igiene orale ideata e promossa da Banco Farmaceutico Torino Odve Farmacie Comunali S.P.A. con il patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Torino, realizzata con il contributo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con la Regione Piemonte, all’interno del Bando 7 che promuove azioni di contrasto ai fenomeni di grave marginalità e povertà.

La mappa delle farmacie è disponibile online a questo link https://t.ly/nAepj.

Le persone in condizioni di povertà sanitaria aiutate dagli enti sostenuti con donazioni da Banco Farmaceutico OdV sono circa 30 mila. Nell’ambito della GRF 2024, gli enti avevano espresso la necessità di 27.106 prodotti di igiene orale, in particolare dentifrici, spazzolini, pasta adesiva per dentiera.

Durante la settimana di “Regala Sorrisi” i cittadini potranno acquistare uno o più prodotti di igiene orale e depositarli nell’apposita scatola. Si tratta di prodotti di alta qualità proposti a prezzi calmierati, non acquistabili per uso privato ma per sola donazione. Spazzolini al costo di 1 euro, dentifricio a 2 euro, colluttori a 3 euro, kit completi a 5 euro.

Gli enti beneficiari sono gli Asili Notturni Umberto I, Associazione Centro Come Noi, Sandro Pertini, Sermig, Amici del gruppo Arco OdV, Camminare insieme OdV, Caritas Diocesana di Ivrea , Caritas Diocesana di Torino, Croce Rossa Comitato di Moncalieri OdV, Cooperazione odontoiatrica internazionale (COI), ETS, Misericordia OdV e Protesi dentaria gratuita OdV.

Sei di questi enti fanno parte del coordinamento “Odontoiatria sociale in rete”, nato nel 2015 come progetto di collaborazione tra la città di Torino e il privato sociale che, nel 2023, ha effettuato più di 10700 prestazioni odontoiatriche, ortodontiche e di protesica, completamente gratuite ad adulti e bambini, con oltre mille persone in lista d’attesa.

“È una costellazione di realtà – afferma Gerardo Gatto, presidente del Banco Farmaceutico Torino OdV – che si adoperano per tutelare il diritto alla salute e garantiscono l’accesso alle cure delle persone che si trovano in condizioni di marginalità, grazie al lavoro di volontari professionisti che operano con standard di eccellenza, dispensando beni di salute personale e orale.

Presso questi enti vengono organizzate attività di prevenzione e educazione, a partire dalla dimostrazione pratica di utilizzo dello spazzolino.

Mara Martellotta

Il Banco Farmaceutico di Torino opera dal 2003 in Torino e provincia con azioni di contrasto alla povertà sanitaria donando farmaci e presidi agli enti in convenzione che assicurano cure a circa 32 mila persone ogni anno.

Nel 2023 l’insieme degli enti aiutati ha potuto disporre di prodotti di salute per un valore complessivo di quasi 2 milioni e 500 mila euro.

IL TORINESE