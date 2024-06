Domenica 16 modifiche alla viabilità nel sottopasso lingotto

Domenica prossima 16 giugno l’indifferibilità di un intervento urgente di riparazione alla rete idrica all’interno del sottopasso Lingotto potrà influenzare il traffico nella zona.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il transito dei veicoli sulla carreggiata Sud, in direzione corso Unità d’Italia, sarà ridotto a una corsia fin dalle prime ore del mattino. Qualora il danno da riparare si rivelasse però più grave del previsto potrebbe essere necessario chiudere completamente il sottopasso.

La fine dei lavori e la conclusione del cantiere con riapertura dell’intera carreggiata Sud del sottopasso è prevista nella giornata stessa.

Nel frattempo si sono conclusi i lavori di rifacimento di porzioni del manto stradale nel tratto di corso Regina Margherita tra corso Potenza e fino al confine del territorio comunale dove cessa conseguentemente il limite temporaneo di velocità di 30 chilometri orari istituito per consentire la realizzazione degli interventi che hanno riguardato, con parziali riasfaltature, una ventina di tratti stradali ammalorati.

IL TORINESE