Le meraviglie della chiesa dello Spirito Santo con il Touring Club

Per i suoi 130 anni di vita, il Touring Club Italiano organizza dal 21 al 23 giugno l’iniziativa “Aperti con Voi Sotto le Stelle” che prevede la visita a luoghi sacri e d’arte, che sono aperti eccezionalmente in tutto il territorio italiano, accompagnati dai volontari dell’associazione.

A Torino l’apertura straordinaria riguarda l’antica chiesetta dello Spirito Santo sita in via Porta Palatina 7. La visita è prevista per sabato 22 giugno dalle 11 alle 21.

L’origine della chiesetta risale al IV secolo d. C.. Inizialmente era dedicata al culto di San Silvestro, poi dal XVI secolo ospitò la Confraternita dello Spirito Santo. E’ stata ricostruita dopo la distruzione causata da un incendio secentesco quando assunse il nome e l’aspetto attuale, e poi dopo i bombardamenti della 2° guerra mondiale.

All’interno vi sono autentici tesori d’arte sacra: dal Crocifisso ligneo del Cinquecento – venerato per i suoi presunti miracoli – fino al gruppo ligneo raffigurante la Crocifissione, capolavoro dello scultore torinese Stefano Maria Clemente. Senza dimenticare la preziosa croce lignea processionale, opera di Pietro Piffetti, che rappresenta un’eccellenza delle maestranze settecentesche, in particolare dell’ebanisteria alla Corte Sabauda.

L’accesso alla visita è senza prenotazione, ma per partecipare è necessario fare una piccola donazione. Con questo progetto il Touring Club Italiano s’impegna a prendersi cura di beni di eccezionale valore, garantendo l’accoglienza continuativa dei visitatori e l’attività informativa di orientamento in luoghi di arte e cultura.

In 19 anni hanno partecipato al progetto più di 23 milioni i visitatori: oggi sono 1600 i volontari attivi in oltre 80 luoghi di 34 città italiane.

Maggiori info sul sito del Touring Club.

