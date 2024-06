“Call for artist” per il jingle delle Universiadi Torino 2025

Territorio, educazione, giovani e sport: saranno questi i temi dello jingle ufficiale della XXXII edizione dei FISU world University Games Winter di Torino 2025. Il brano sarà scelto attraverso un concorso rivolto a tutti gli artisti interessati: interpreti, cantautori o band. La community di Openstage ha lanciato nei giorni scorsi la “call for artist” per trovarlo. C’è tempo fino al 5 luglio per partecipare.

Ci si iscrive esclusivamente tramite l’apposita area del sito. Ogni artista potrà effettuare una sola registrazione al contest: in caso di più registrazioni verrà ritenuta valida la prima effettuata in ordine temporale. Ogni canzone dovrà avere una durata compresa fra i 2minuti e 30 secondi e i 4 minuti, ed essere cantata in inglese (con la possibilità di inserire alcune strofe in italiano).

L’autore del jingle migliore riceverà un premio in denaro di 1000 euro. Il brano prescelto sarà prodotto e utilizzato in apertura di tutti gli eventi (sportivi e non) nelle varie sedi di gare e in accompagnamento del tour della Fiaccola.

A effettuare la scelta sarà una giuria qualificata, con la speciale partecipazione del gruppo musicale degli “Eugenio in Via di Gioia” che sta promuovendo l’iniziativa sui loro canali social con una simpatica gag.

