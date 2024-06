Cura del verde pubblico a Rosta

In questi giorni sono in corso il taglio dell’erba e la manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Aiuole, parchi, bordi strada sono in fase di taglio e pulizia.

“Finalmente, dopo settimane di pioggia che hanno impedito di stare in linea con la programmazione dei tagli, stiamo recuperando per tornare alla normalità. Un ringraziamento alla ditta ed all’Ufficio Tecnico per il lavoro realizzato.

Il nostro paese… si fa ancora più bello!

Cosi su Facebook il sindaco di Rosta Domenico Morabito.

IL TORINESE