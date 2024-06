Schianto tra auto e Tir. Morto 31enne, due feriti

In un incidente stradale avvenuto sull’A26 in direzione Gravellona Toce, nel territorio di Biandrate in provincia di Novara è morto un 31enne. Si sono scontrati un’auto e un tir. Sul posto i vigili del fuoco di Novara e di Vercelli le ambulanze del 118 e la polstrada. Tre le persone ferite: una, un 31enne, è deceduto sul posto, nonostante il tentativo dei sanitari di rianimarlo.

IL TORINESE