A To Dream arrivano i mercatini

Nel weekend dal 7 al 9 giugno al via la prima edizione dei mercatini dell’artigianato di primavera oltre a tanti appuntamenti e laboratori nel corso dell’estate

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, dalle 9:30 alle 20:30, nella piazza della torre dello shopping district torinese (Corso Romania, 460, 10156 Torino TO) si terrà, per la prima volta, questo evento legato al mondo dell’artigianato locale e non solo. Questa sarà un’opportunità per To Dream di ampliare la propria offerta, che già include importanti insegne di fashion, food e sport internazionale, e per gli artigiani di esporre e promuovere le proprie creazioni.

I Mercatini di primavera offriranno un’esperienza immersiva e vibrante, dove i visitatori potranno esplorare una vasta gamma di prodotti fatti a mano, tra cui gioielli, ceramiche, tessuti, oggetti in legno e molto altro. Ogni articolo esposto sarà il risultato di abilità artigianali tradizionali e innovazione creativa, garantendo pezzi unici e di alta qualità.

Questa apertura di To Dream verso gli artigiani, prevalentemente locali, testimonia l’impegno concreto dell’Urban District torinese nel sostenere le realtà del territorio.

Ma il legame con il territorio e le attività del luogo non si limitano ai Mercatini di primavera. To Dream ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con il Comitato locale di Croce Rossa Italiana di Torino, con cinque appuntamenti da maggio a ottobre, ognuno dedicato a un focus diverso per istruire e sensibilizzare la comunità locale su temi importanti e spiegare il lavoro svolto dalla Croce Rossa.

Calendario degli eventi:

15/06/2024: “Ambulanza senza paura” per sensibilizzare i bambini riguardo il soccorso e la chiamata al 112

13/07/2024: Giornata dedicata alla salute dedicata ai più giovani

07/09/2024: Giornata sul Primo Soccorso con dimostrazioni pratiche

19/10/2024: Evento ancora da definire

Maggiori informazioni saranno disponibili sull’apposita sezione del sito di To Dream (https://www.todream.it/incontri-con-la-croce-rossa-italiana/).

Infine, To Dream ha instaurato una collaborazione con Cascina Falchera, un hub di innovazione sociale e ambientale che si configura come polo di eccellenza legato alle tematiche della sostenibilità ambientale e dell’educazione alimentare. I dettagli della partnership sono ancora in fase di definizione, ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito web di To Dream.