Radio Soccorso Stradale, una piccola realtà che fa le cose in grande

Radio Soccorso Sociale di Torino è un’associazione di volontariato aderente all’ANPAS e nel chiedere sostegno ai cittadini con la devoluzione del 5 per mille dell’imposta sul reddito individua i settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale in cui opera.

Radio Soccorso Sociale cerca nuovi volontari e manifesta come l’attività in cui si esprime vada oltre il semplice volontariato e sia un gesto di umanità che non solo aiuta gli altri, ma arricchisce profondamente la stessa vita di chi dona il proprio tempo.

La Pubblica Assistenza Radio Soccorso Sociale è stata fondata nel 2011 e è regolarmente iscritta al Runts, registro unico degli enti del Terzo Settore, è composta esclusivamente da volontarie e volontari che dedicano la loro passione e il loro impegno alla causa dell’Assistenza sociale, dell’accompagnamento di malati oncologici e di persone disabili.

Nello specifico Radio Soccorso Stradale si occupa dell’accompagnamento delle persone malate oncologiche presso il Coes ( Centro oncologico ematologico subalpino di Torino), l’Istituto di Candiolo e l’Ospedale San Luigi di Orbassano.

Su richiesta accompagna persone ricoverate presso strutture sociosanitarie al di fuori del Comune di Torino nei vari ospedali per visite mediche o esami ambulatoriali. Si occupa anche dell’accompagnamento dei bambini malati oncologici e leucemici provenienti da Paesi esteri in cura all’Ospedale Regina Margherita, assicurando anche il trasporto dagli aeroporti di Malpensa e Orio Al Serio in occasione del loro arrivo o partenza dall’Italia, nonché dell’accompagnamento degli stessi in occasione di soggiorni al mare o in montagna (Forno di Coazze) e in altre attività ludiche.

Tutto questo grazie a soli 22 volontari e volontarie attivi sul territorio. Nel 2023 il valore sociale della loro opera volontaristica è stato quantificato in oltre 126 mila euro. Sono stati percorsi più di 58 mila chilometri con le cinque auto in dotazione. I volontari hanno donato 6310 ore del loro tempo libero, di cui 4430 nel trasporto di pazienti e 1880 ore nella gestione organizzativa dell’associazione.

“Con Radio Soccorso Stradale è possibile trasformare parte del proprio tempo libero in un dono prezioso per chi sta affrontando momenti difficili – afferma la presidente di Radio Soccorso Sociale, Maria Grazia Ferusso – nel lanciare un appello per la ricerca di nuovi volontari. Il volontariato è un atto di generosità e di amore che arricchisce chi lo riceve, ma ancor più chi lo dona. Un aiuto per continuare ad aiutare”.

“Radio Soccorso Stradale rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità in cui opera. L’impatto sociale di questa realtà, relativamente piccola, esprime il grande valore dell’azione del volontariato e indica come l’agire di ogni singolo individuo sia determinante e possa contribuire positivamente. Invito dunque la cittadinanza ad avvicinarsi alla nostra associata Anpas, facendo volontariato,arricchendo e conferendo valore sociale al tempo libero.

È possibile sostenere l’associazione Radio Soccorso Sociale destinando allo stesso il 5 per mille, semplicemente mettendo, in occasione della dichiarazione dei redditi, la propria firma nel pprima riquadro corrispondente al sostegno degli enti del Terzo Settore iscritti nel Runts, indicando il codice fiscale di Radio Soccorso Stradale 97742890011.

Mara Martellotta

IL TORINESE