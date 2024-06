A Palazzo civico una delegazione della città brasiliana di Curitiba

La Vicesindaca ha ricevuto questo pomeriggio nella sala Congregazioni di Palazzo Civico, Eduardo Pimentel Slaviero Vicesindaco della città di Curitiba, accompagnato da Marcelo Tschá Fachinello Presidente del Consiglio Comunale e da alcuni consiglieri.

Nel dare il benvenuto alla delegazione, la Vicesindaca, ha sottolineato come negli anni siano già intercorsi altri incontri. Ha illustrato le politiche dell’attuale amministrazione, a partire dall’utilizzo dei fondi del PNRR e dall’importante processo di trasformazione della nostra città, a partire dagli investimenti nel settore culturale e nello specifico sulle biblioteche comunali, tra le quali la nuova Biblioteca civica Centrale che sorgerà nel parco del Valentino. Vi è poi la sfida di Torino nel campo della transizione ecologica, con l’ambizioso obiettivo entro il 2030 di diventare carbon-neutral. Ha inoltre evidenziato come la città abbia allo studio la realizzazione del nuovo Piano Regolatore.

Un incontro cordiale dove sono stati toccati temi di interesse comune ed è stata anche l’occasione per ricordare come tra Torino e il Brasile sussista una storica tradizione di accordi di collaborazione: da 100 Città per 100 Progetti Italia – Brasile, Recognize and Change e IUC City-to-City.

In segno di amicizia, al termine dell’incontro, vi è stato uno scambio di doni.

